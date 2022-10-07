В Днепре спасают 6-летнего мальчика, которого укусила гадюка

Мальчика укусила ядовитая змея.

Об этом случае рассказала медик Татьяна Есич.

Произошло все в деревне в Новомосковском районе. 6-летний мальчик вместе с друзьями играл в лесу неподалеку, а увидев змею решил ее поймать. Гадюка укусила ребенка за палец, но скорую вызвали только через час, когда родители наконец осознали опасность.

Прибыв по вызову, медики осмотрели укус на руке. Гадюка ужалила палец, на месте укуса был отек. Мальчику оказали необходимую помощь и в сопровождении мамы отвезли в больницу в Днепре.

Медики отмечают, что укус гадюки не смертелен, но представляет большую опасность для детей, больных и пожилых людей. По словам Татьяны, для нашего региона наиболее опасная змея – это гадюка обычная. Увидеть ее можно в лесополосах и на приусадебных участках. Поэтому будьте осторожны.

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