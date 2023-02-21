В Днепре спасают 47-летнего мужчину, которому взрывом оторвало ноги

В Днепре спасают мужчину, у которого остановилось сердце и оторвало ноги взрывом.

Об истории мужчины рассказал гендиректор одной из больниц Днепра.

47-летний Богдан попал в днепровскую больницу после того, как взрывом ему оторвало обе ноги. Муж пережил высокую ампутацию нижних конечностей и остановку сердца. Реаниматологи смогли вернуть его к жизни. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. У него отказали почки, поэтому Богдана подключают к аппаратам гемодиафильтрации. Занимается этим врач-анастезиолог Виктория.

Богдан родом из Кременчуга, дома у него остались дети и семья. Сейчас он не может назвать их имен, потому что у него нет сил.

Врач-анестезиолог Виктория не оставила надежды, до конца борется за жизнь Богдана, подключая аппараты гемодиафильтрации. Сегодня 400-й сеанс за последний год. Профессионализм этой хрупкой женщины спасает жизнь героям-украинцам при самых тяжелых ранениях. Она говорит: в году меньше дней, чем моих проведённых сеансов гемодиафильтрации. Без пафоса, просто это моя тяжелая работа – давать шанс, – написал главный врач Сергей.

Напомним, раньше мы писали о шахтере, которого спасают в больнице Днепра.

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