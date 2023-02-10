В Днепре спасают 35-летнего мужчину, у которого пуля застряла посреди мозга

Об этом рассказал главный врач одной из больниц города Сергей.
Так, по его словам, в Днепр привезли 35-летнего мужчину с пулевым ранением. Судя по рентгеновскому снимку, он может быть из Краматорска. Зовут потерпевшего Александр.
Медики говорят, что такое ранение по всем канонам считается смертельным. Пуля буквально застряла в черепе мужчины. Однако днепровские реаниматологи стабилизировали состояние пострадавшего, что открыло путь для дальнейшего лечения.
Дальше спасением Александра занялся лучший нейрохирург больницы. Он согласился провести операцию, которая даст мужчине шанс выжить.
Нервы зашкаливают, все воспринимается по-другому. Шар, разломивший правый теменный участок черепа и вместе с костными отломками зашел в центр мозга. Огромное кровоизлияние в раневой канал. Четвертый час под микроскопом все: нейрохирурги, анестезиологи, медсестры – спасают жизнь 35-летнего украинца Александра, – рассказал Сергей.
Чем закончилась операция, не уточняется, поэтому можем предположить, что спасение мужчины продолжается. Однако нет сомнений, что днепровские врачи сделают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
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