В Днепре спасают 17-летнюю девушку, которая упала с 3-го этажа: убегала от родителей

В понедельник, 24 апреля, в днепровскую больницу доставили 17-летнюю девушку из Каменского. У нее диагностировали перелом подвздошной кости и ушиб стенки живота.
Оказалось, что потерпевшая упала с 3-го этажа.
Как сообщает “Информатор”, девушка поссорилась с родителями и решила ночью убежать из дома через окно.
К сожалению, несовершеннолетняя не удержалась и упала с 3-го этажа.
В полиции это событие рассматривают как несчастный случай. Все обстоятельства устанавливают ювенальные полицейские.
Читайте также:
Автор:
За убийство родного брата днепрянин проведет за решеткой 11 лет.
Кто оставил мотоцикл – неизвестно.
Женщина выжила.
Кинологиня из Павлоградского поисково-спасательного отряда встретилась со своим любимцем.
В Днепре разыскивают пропавшего мужчину.
По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.
На утро 25 апреля на Днепропетровщине подтоплено 29 домов: 1 в Днепре и 28 садовых в пгт Куриловка.
Сегодня, 25 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепре во вторник, 24 апреля, проверяли сообщение о минировании более 200 объектов.
6 апреля на Харьковском направлении погиб старший солдат из Каменского Богдан Лищенко.
Вчера, 24 апреля, вечером спасатели Кривого Рога потушили пожар в одноэтажном жилом доме.
За прошедшие сутки, 24 апреля, ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Захватите с собой зонт!
Завтра, 25 квітня, у зв’язку з плановими ремонтними роботами дві вулиці Дніпра залишаться без світла.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!