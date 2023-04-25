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  • В Днепре спасают 17-летнюю девушку, которая упала с 3-го этажа: убегала от родителей

В Днепре спасают 17-летнюю девушку, которая упала с 3-го этажа: убегала от родителей

Сегодня 10:40
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Несчастный случай произошел в Каменском.

Новости Днепра про В Днепре спасают 17-летнюю девушку, которая упала с 3-го этажа: убегала от родителей

В понедельник, 24 апреля, в днепровскую больницу доставили 17-летнюю девушку из Каменского. У нее диагностировали перелом подвздошной кости и ушиб стенки живота.

Оказалось, что потерпевшая упала с 3-го этажа.

Как сообщает “Информатор”, девушка поссорилась с родителями и решила ночью убежать из дома через окно.

К сожалению, несовершеннолетняя не удержалась и упала с 3-го этажа.

В полиции это событие рассматривают как несчастный случай. Все обстоятельства устанавливают ювенальные полицейские.

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Новости Днепра про В Днепре спасают 17-летнюю девушку, которая упала с 3-го этажа: убегала от родителейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают 17-летнюю девушку, которая упала с 3-го этажа: убегала от родителейРусский

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