В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

Как рассказали днепровские спасатели, 19 февраля к ним дважды обратились женщины, которым нужна была помощь.
Сначала в 12 часов, к ГСЧС обратилась женщина и попросила помочь снять кольцо, которое просто въелось в палец. Она пыталась самостоятельно снять украшение, но палец сильно отек и самостоятельно этого сделать не получилось. Событие произошло на переулке Парусный Новокодацкого района города Днепр.
С помощью специального инструмента спасатели осторожно разрезали кольцо и сняли с пальца женщины.
Буквально через час к спасателям поступило сообщение, что на улице Запасная Индустриального района города Днепр женщина длительное время не может снять украшение с пальца и нуждается в помощи. Сотрудники Службы спасения с помощью надфиля сняли кольцо с пальца.
Спасатели поделились фотоотчетом.
Нагадаємо, раніше медики врятували малюка, який подавився цукеркою та ледь не помер.
Напомним, ранее медики спасли малыша, который подавился конфетой и чуть не умер.
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