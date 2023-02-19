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  • В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

Сегодня 17:00
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Спасатели в Днепре дважды в день помогали женщинам, которые не могли снять кольцо с пальца.

Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

Как рассказали днепровские спасатели, 19 февраля к ним дважды обратились женщины, которым нужна была помощь.

Сначала в 12 часов, к ГСЧС обратилась женщина и попросила помочь снять кольцо, которое просто въелось в палец. Она пыталась самостоятельно снять украшение, но палец сильно отек и самостоятельно этого сделать не получилось. Событие произошло на переулке Парусный Новокодацкого района города Днепр.

С помощью специального инструмента спасатели осторожно разрезали кольцо и сняли с пальца женщины.

Буквально через час к спасателям поступило сообщение, что на улице Запасная Индустриального района города Днепр женщина длительное время не может снять украшение с пальца и нуждается в помощи. Сотрудники Службы спасения с помощью надфиля сняли кольцо с пальца.

Спасатели поделились фотоотчетом.

Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

Нагадаємо, раніше медики врятували малюка, який подавився цукеркою та ледь не помер.

Напомним, ранее медики спасли малыша, который подавился конфетой и чуть не умер.

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Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)Русский

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