В Днепре спасатели достали змею, залезшую под капот машины

Рептилия решила немного прокатиться по городу.

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Спасатели достали змею, залезшую под капот машины днепрянина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Событие произошло на жилом массиве Победа, возле сквера.

Спасатели достали змею, залезшую под капот машины, припаркованной у сквера на Победе, — говорится в сообщении.

Змея в порядке, о травмах водителя также не сообщалось. Вероятно, змея решила спастись от жары в тени или даже построить в автомобиле свое гнездо.

Спасатели отпустили змею на свободу в безопасном месте.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине сгорел гараж, с легковушкой внутри.

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