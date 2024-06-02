В Днепре спасатели достали змею, залезшую под капот машины

Спасатели достали змею, залезшую под капот машины днепрянина.
Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Событие произошло на жилом массиве Победа, возле сквера.
Спасатели достали змею, залезшую под капот машины, припаркованной у сквера на Победе, — говорится в сообщении.
Змея в порядке, о травмах водителя также не сообщалось. Вероятно, змея решила спастись от жары в тени или даже построить в автомобиле свое гнездо.
Спасатели отпустили змею на свободу в безопасном месте.
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