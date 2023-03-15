В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

Как выяснилось, там горело заброшенное здание.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:34.
Прибыв на место, спасатели приступили к тушению возгорания. Пожар локализовали в 02:20 и ликвидировали в 05:40. Огонь уничтожил мусор внутри здания и повредил крышу на общей площади 50 кв. м.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины.
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