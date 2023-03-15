Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

Сегодня 10:19
просмотров

Сегодня ночью на улице Сирко произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

Как выяснилось, там горело заброшенное здание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:34.

Прибыв на место, спасатели приступили к тушению возгорания. Пожар локализовали в 02:20 и ликвидировали в 05:40. Огонь уничтожил мусор внутри здания и повредил крышу на общей площади 50 кв. м.

К счастью, погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся
    Новости Днепра
    Сегодня 12:21
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

    В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с…

    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику
    Новости Днепра
    Сегодня 12:15
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

    Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в…

    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии
    Новости Днепра
    Сегодня 11:20
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

    Через два года убийцу нашли.

    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии
    Новости Днепра
    Сегодня 10:56
    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии

    В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.

    Последние новости

    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

    В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с ним.

    Сегодня 12:21
    просмотров
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

    Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в Гааге была создана Международная организация потребителей, а в 1983 году Генасамблея ООН установила 15 марта как День защиты прав потребителей.

    Сегодня 12:15
    просмотров
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области

    Правоохранители ищут девочку, но им нужна помощь!

    Сегодня 11:54
    1
    просмотров
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

    В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы совместно подать заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

    Сегодня 11:40
    просмотров
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

    Через два года убийцу нашли.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии
    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии

    В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.

    Сегодня 10:56
    просмотров
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак

    В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.

    Сегодня 10:22
    просмотров
    Трое детей убежали от пьяной матери: на Днепропетровщине полиция позаботилась о детях
    Трое детей убежали от пьяной матери: на Днепропетровщине полиция позаботилась о детях

    В одному з сіл Карпівської громади троє маленьких дітей втекли з дому, бо боялися свою п'яну матір.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции
    В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции

    Сегодня, 15 марта, на территории жилого комплекса «Днепровская брама», что на левом берегу, нашли труп.

    Сегодня 09:46
    0
    просмотров
    Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА
    Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА

    Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и…

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх