В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Сирко произошел пожар.

Как выяснилось, там горело заброшенное здание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:34.

Прибыв на место, спасатели приступили к тушению возгорания. Пожар локализовали в 02:20 и ликвидировали в 05:40. Огонь уничтожил мусор внутри здания и повредил крышу на общей площади 50 кв. м.

К счастью, погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины.

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