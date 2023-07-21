В Днепре спасали воина, который из-за ранений забыл как говорить и читать

В Днепре лечили бойца, который из-за тяжелого ранения забыл, как говорить и читать.

В больницы Днепра постоянно привозят раненых военных с передовой. Днепровские медики возвращают их к жизни, после чего пациенты приступают к тяжелому периоду реабилитации. Историю одного из бойцов рассказали в департаменте здравоохранения.

Оказавшись в эпицентре взрыва, боец получил тяжелое ранение и более трех суток находился на грани жизни и смерти. Из-за ушиба головного мозга у него произошел ишемический инсульт, в результате которого мужчина забыл как говорить и читать.

По словам медиков, мужчина более 10 дней провел на аппарате ИВЛ в реанимации. Когда состояние пациента немного стабилизировалось и он начал самостоятельно дышать, оказалось, что из-за инсульта он не может выполнять простейшие действия.

Во время реабилитации с мужчиной работало более десятка разных специалистов. Пришлось использовать опыт иностранных коллег. Через две недели пациент сказал первое слово, начал ходить и даже самостоятельно пользоваться телефоном и различать цифры.

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