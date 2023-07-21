В Днепре спасали воина, который из-за ранений забыл как говорить и читать

В больницы Днепра постоянно привозят раненых военных с передовой. Днепровские медики возвращают их к жизни, после чего пациенты приступают к тяжелому периоду реабилитации. Историю одного из бойцов рассказали в департаменте здравоохранения.
Оказавшись в эпицентре взрыва, боец получил тяжелое ранение и более трех суток находился на грани жизни и смерти. Из-за ушиба головного мозга у него произошел ишемический инсульт, в результате которого мужчина забыл как говорить и читать.
По словам медиков, мужчина более 10 дней провел на аппарате ИВЛ в реанимации. Когда состояние пациента немного стабилизировалось и он начал самостоятельно дышать, оказалось, что из-за инсульта он не может выполнять простейшие действия.
Во время реабилитации с мужчиной работало более десятка разных специалистов. Пришлось использовать опыт иностранных коллег. Через две недели пациент сказал первое слово, начал ходить и даже самостоятельно пользоваться телефоном и различать цифры.
Читайте также:
Автор:
Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли…
Полезный совет!
Весной цены на лук били все рекорды – от 70…
Наша гордость!
Берегите себя!
Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли их бюсты, но после Второй мировой войны ее убрали, а «взамен» установили в парке памятник Тарасу Шевченко. Видно его было практически с любой точки зеленой зоны.
Полезный совет!
Весной цены на лук били все рекорды – от 70 и дороже.
Наша гордость!
Днепр продолжает системно снабжать воинов ВСУ необходимыми автомобилями, дронами и другой техникой.
Нужна ваша помощь!
В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и…
В Днепропетровской области действовала межрегиональная группа наркоторговцев.
Плюс еще одна фобия...
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!