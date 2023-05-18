В Днепре спасали военного, которому пуля попала в мозг и застряла в затылке

О спасении воина рассказали днепровские медики.
41-летний Виталий родом из Житомирской области. В больницу в Днепре попал, потому что получил серьезное ранение во время боя. Без сознания его привезли в медучреждение и сразу отправили в операционную.
Как рассказали врачи, жизнь мужчины чуть не унесла пуля, зашедшая в висок, прошла через мозг и застряла в затылке. Благодаря днепровским нейрохирургам, которые в течение 5 часов спасали жизнь Виталия, он может ходить и уже собирается на реабилитацию в Киев.
Рядом с Виталием его жена Неля, о которой он упоминал, как только пришел в себя после операции.
Первое слово после операции – Неля. Это имя жены. Потом начал вспоминать номер телефона. Дальше круглосуточно держал ее обеими руками, боясь отпустить, – пишет врач.
До войны Виталий работал оператором, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к силам обороны. У супругов трое детей — два сына и дочь. Старший сын на третьем курсе военной академии, младшие еще школьники.
Профессора-нейрохирурги отдали ему шар, который едва не унес жизни героя, как амулет защиты от врагов.
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