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В Днепре спасали военного, которому пуля попала в мозг и застряла в затылке

Сегодня 14:36
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В Днепре спасли военного, едва не погибшего от пули.

Новости Днепра про В Днепре спасали военного, которому пуля попала в мозг и застряла в затылке

О спасении воина рассказали днепровские медики.

41-летний Виталий родом из Житомирской области. В больницу в Днепре попал, потому что получил серьезное ранение во время боя. Без сознания его привезли в медучреждение и сразу отправили в операционную.

Как рассказали врачи, жизнь мужчины чуть не унесла пуля, зашедшая в висок, прошла через мозг и застряла в затылке. Благодаря днепровским нейрохирургам, которые в течение 5 часов спасали жизнь Виталия, он может ходить и уже собирается на реабилитацию в Киев.

Рядом с Виталием его жена Неля, о которой он упоминал, как только пришел в себя после операции.

Первое слово после операции – Неля. Это имя жены. Потом начал вспоминать номер телефона. Дальше круглосуточно держал ее обеими руками, боясь отпустить, – пишет врач.

До войны Виталий работал оператором, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к силам обороны. У супругов трое детей — два сына и дочь. Старший сын на третьем курсе военной академии, младшие еще школьники.

Профессора-нейрохирурги отдали ему шар, который едва не унес жизни героя, как амулет защиты от врагов.

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