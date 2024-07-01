В Днепре спасали собаку, которая из-за обстрелов оказалась на дне двухметрового погреба

Беспризорная собака после взрывов провалилась в погреб. Беднягу заметили местные жители, которые обратились к Зооконтролю, чтобы специалисты КП помогли достать пса из двухметровой ловушки.
Это произошло на улице Люблянская 2, Зимних Походов 14-я собака упала в небольшой подвал.
Помогите спасти бездомную собаку, которая после обстрела упала в недействующий погреб во дворе ул. Люблянская, 2 (ранее Булата). Погреб примерно 2 метра глубиной. Лежит там несколько часов, – написала днепрянка Евгения.
Евгения была не единственной, кто просил о помощи. Получив несколько обращений подряд, коммунальщики направились к погребу, где уже несколько часов сидела собака. Вместе с неравнодушным жителем двора пса подняли из подвала. Сейчас четырехлапый под наблюдением Зооконтроля.
Собака могла получить повреждение передней лапы и таза, поэтому сейчас идет обследование.
«Спасибо большое за спасенное животное», — пишет Наталья.
Читайте также:
Автор:
Июль начнется аномальной жарой.
Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам…
Днепровский поезд снова стал самым популярным.
В Днепре сразу четыре трамвая будут курсировать иначе.
Июль начнется аномальной жарой.
Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам Днепра.
Днепровский поезд снова стал самым популярным.
В Днепре сразу четыре трамвая будут курсировать иначе.
Сразу по три очереди будут выключать свет 2 июля.
Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший Гагарина) обращал внимание на небольшое, но массивное трехэтажное здание с колоннами. Это учебное заведение. Изначально в его стенах размещался землеустроительный техникум, а сейчас это колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета.
То ли баран, то ли овца потеряно бродили по центру Днепра.
Жительница Днепра показала, как выглядит ее дом, после того как в 50 метрах от него прилетела ракета.
Открыли районный штаб, куда можно обратиться за помощью, если ваше имущество пострадало из-за ракетного удара.
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать можно на свежем воздухе или на производстве. Сезонная работа в Днепре обычно длится несколько месяцев, больше всего вакансий для соискателей появляется в теплое время года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!