В Днепре спасали собаку, которая из-за обстрелов оказалась на дне двухметрового погреба

В Днепре спасали собаку, которая после обстрелов оказалась на дне погреба.

Беспризорная собака после взрывов провалилась в погреб. Беднягу заметили местные жители, которые обратились к Зооконтролю, чтобы специалисты КП помогли достать пса из двухметровой ловушки.

Это произошло на улице Люблянская 2, Зимних Походов 14-я собака упала в небольшой подвал.

Помогите спасти бездомную собаку, которая после обстрела упала в недействующий погреб во дворе ул. Люблянская, 2 (ранее Булата). Погреб примерно 2 метра глубиной. Лежит там несколько часов, – написала днепрянка Евгения.

Евгения была не единственной, кто просил о помощи. Получив несколько обращений подряд, коммунальщики направились к погребу, где уже несколько часов сидела собака. Вместе с неравнодушным жителем двора пса подняли из подвала. Сейчас четырехлапый под наблюдением Зооконтроля.

Собака могла получить повреждение передней лапы и таза, поэтому сейчас идет обследование.

«Спасибо большое за спасенное животное», — пишет Наталья.

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