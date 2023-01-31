В Днепре спасали собачку, которая провалилась в люк

Вечером 30 января в ГСЧС обратились местные жители и рассказали, что собака упала в канализационный люк и не может самостоятельно выбраться.
Событие произошло на улице Северная Новокодацкого района города Днепр.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что животное находится в люке на метровой глубине.
Спасатели спустились в люк и с помощью кошмы вытащили беднягу на поверхность. Сейчас здоровью собачки ничего не угрожает.
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