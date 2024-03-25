В Днепре спасали годовалого ребенка, который вдохнул камень

О процессе спасения маленького пациента рассказал врач Сергей Щудро.
На днях из одного из районов области в клинику привезли годовалого ребенка, в бронхах которого был посторонний предмет. Как оказалось позже, малыш вдохнул камешек.
Инородные тела бронхов иногда удивляют и бросают вызовы даже опытным врачам-эндоскопистам. Предварительно ребенку уже было выполнено несколько бронхоскопий с неудачной попыткой удалить это инородное тело, которое находилось очень низко в сегментарном бронхе, — рассказывает Сергей.
Благодаря компьютерной томографии, днепровские врачи смогли найти посторонний предмет, мешавший ребенку.
С помощью бронхоскопа после нескольких попыток удалось захватить и удалить инородное тело, которое оказалось фрагментом камней.
Сейчас ребенок дома и хорошо себя чувствует.
Читайте также:
Автор:
Если повезет.
В Днепре станет больше автобусов.
Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и…
Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от…
Если повезет.
В Днепре станет больше автобусов.
Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и без набережной. Однако, почти до 1960-х годов в парке не было моста, добраться до острова можно было только на лодке, а набережная появилась только к 1970-м.
Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от ворон.
В Днепре объявили о подозрении должностным лицам горсовета, которые наживались на бесплатных лагерях для детей.
В Кривом Роге проверяли сообщения о взрывчатке в одном из парков.
Поздравляем!
Развитие технологий и возникновение новых стандартов качества изображения привели к появлению разрешение экрана Full HD и 4K Ultra HD. Это позволило компании LG предоставить пользователям огромное разнообразие качественных телевизоров.
В Днепре при обстреле пострадал храм.
В Днепре коммунальное предприятие "єДніпро" объявило о начале регистрации на бесплатную платформу для подготовки учеников к Национальному мультипредметному тестированию (НМТ)-2024.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!