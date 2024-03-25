В Днепре спасали годовалого ребенка, который вдохнул камень

В больнице Днепра из бронхов ребенка вытаскивали камешек.

О процессе спасения маленького пациента рассказал врач Сергей Щудро.

На днях из одного из районов области в клинику привезли годовалого ребенка, в бронхах которого был посторонний предмет. Как оказалось позже, малыш вдохнул камешек.

Инородные тела бронхов иногда удивляют и бросают вызовы даже опытным врачам-эндоскопистам. Предварительно ребенку уже было выполнено несколько бронхоскопий с неудачной попыткой удалить это инородное тело, которое находилось очень низко в сегментарном бронхе, — рассказывает Сергей.

Благодаря компьютерной томографии, днепровские врачи смогли найти посторонний предмет, мешавший ребенку.

С помощью бронхоскопа после нескольких попыток удалось захватить и удалить инородное тело, которое оказалось фрагментом камней.

Сейчас ребенок дома и хорошо себя чувствует.

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