Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре спасали годовалого ребенка, который вдохнул камень

Сегодня 17:52
просмотров

В больнице Днепра из бронхов ребенка вытаскивали камешек.

Новости Днепра про В Днепре спасали годовалого ребенка, который вдохнул камень

О процессе спасения маленького пациента рассказал врач Сергей Щудро.

На днях из одного из районов области в клинику привезли годовалого ребенка, в бронхах которого был посторонний предмет. Как оказалось позже, малыш вдохнул камешек.

Инородные тела бронхов иногда удивляют и бросают вызовы даже опытным врачам-эндоскопистам. Предварительно ребенку уже было выполнено несколько бронхоскопий с неудачной попыткой удалить это инородное тело, которое находилось очень низко в сегментарном бронхе, — рассказывает Сергей.

Благодаря компьютерной томографии, днепровские врачи смогли найти посторонний предмет, мешавший ребенку.

С помощью бронхоскопа после нескольких попыток удалось захватить и удалить инородное тело, которое оказалось фрагментом камней.

Сейчас ребенок дома и хорошо себя чувствует.

Новости Днепра про В Днепре спасали годовалого ребенка, который вдохнул камень

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре спасали годовалого ребенка, который вдохнул каменьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасали годовалого ребенка, который вдохнул каменьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    У жителей Днепра есть шанс снова увидеть красное полярное сияние, которое может взойти над Украиной
    Новости Днепра
    Сегодня 19:32
    У жителей Днепра есть шанс снова увидеть красное полярное сияние, которое может взойти над Украиной

    Если повезет.

    По Днепру будут ездить автобусы из Милана
    Новости Днепра
    Сегодня 18:48
    По Днепру будут ездить автобусы из Милана

    В Днепре станет больше автобусов.

    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:19
    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)

    Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и…

    В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая
    Новости Днепра
    Сегодня 17:17
    В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая

    Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от…

    Последние новости

    У жителей Днепра есть шанс снова увидеть красное полярное сияние, которое может взойти над Украиной
    У жителей Днепра есть шанс снова увидеть красное полярное сияние, которое может взойти над Украиной

    Если повезет.

    Сегодня 19:32
    1
    просмотров
    По Днепру будут ездить автобусы из Милана
    По Днепру будут ездить автобусы из Милана

    В Днепре станет больше автобусов.

    Сегодня 18:48
    5
    просмотров
    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)
    Как выглядел парк Шевченко без набережной: причал у берега и холмы с тропинками (ФОТО)

    Сложно представить себе Днепр без моста на Монастырский остров и без набережной. Однако, почти до 1960-х годов в парке не было моста, добраться до острова можно было только на лодке, а набережная появилась только к 1970-м.

    Сегодня 17:19
    3
    просмотров
    В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая
    В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая

    Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от ворон.

    Сегодня 17:17
    5
    просмотров
    В Днепре разоблачили чиновников, наживавшихся на летнем отдыхе детей
    В Днепре разоблачили чиновников, наживавшихся на летнем отдыхе детей

    В Днепре объявили о подозрении должностным лицам горсовета, которые наживались на бесплатных лагерях для детей.

    Сегодня 16:24
    3
    просмотров
    Биологическое оружие: подозрительный пакет с «взрывчаткой», который нашли дворники в Кривом Роге, был с тушенкой
    Биологическое оружие: подозрительный пакет с «взрывчаткой», который нашли дворники в Кривом Роге, был с тушенкой

    В Кривом Роге проверяли сообщения о взрывчатке в одном из парков.

    Сегодня 15:55
    6
    просмотров
    Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»
    Пловцы из Днепра завоевали 26 медалей на чемпионате Украины: из них 10 — «золотые»

    Поздравляем!

    Сегодня 15:48
    5
    просмотров
    Full HD или 4K Ultra HD: какое разрешение экрана телевизора выбрать
    Full HD или 4K Ultra HD: какое разрешение экрана телевизора выбрать

    Развитие технологий и возникновение новых стандартов качества изображения привели к появлению разрешение экрана Full HD и 4K Ultra HD. Это позволило компании LG предоставить пользователям огромное разнообразие качественных телевизоров.

    Сегодня 14:53
    4
    просмотров
    В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП
    В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП

    В Днепре при обстреле пострадал храм.

    Сегодня 14:46
    6
    просмотров
    11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к НМТ-2024: подробности
    11-классники Днепра могут бесплатно готовиться к НМТ-2024: подробности

    В Днепре коммунальное предприятие "єДніпро" объявило о начале регистрации на бесплатную платформу для подготовки учеников к Национальному мультипредметному тестированию (НМТ)-2024.

    Сегодня 14:45
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх