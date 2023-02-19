В Днепре создали гигантский герб (ФОТО)

Днепровские курсанты выстроились в гигантский герб.

Курсанты Днепропетровского университета внутренних дел впервые с начала полномасштабного вторжения провели масштабный флешмоб. Деталями и фотографиями поделились на Facebook-странице университета.

Огромный герб был создан на плацу заведения. Будущие правоохранители прошли торжественным шествием и выстроились по контуру государственного символа. Далее – сформировали слово «воля» с помощью желто-синих лент. В мероприятии приняли участие 200 курсантов.

В университете рассказали, что выбрали одно из самых известных значений государственного символа.

Трезубец имеет множество значений и трактовок. Одно из самых известных – слово «воля», зашифрованное в изображении исторического символа. Сегодня как никогда украинское общество объединено общим мнением – нашим стремлением оставаться свободными людьми, шаг за шагом идти к победе и полной независимости, — написали в университете.

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