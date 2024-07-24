В Днепре создадут «Женский строительный батальон»: что это и кто может присоединиться

В Днепре создадут "Женский строительный батальон" для того, чтобы переселенки получили новые профессии.

Так, женщины-переселенки смогут переучиться на малярок-штукатурниц и плиточниц-облицовщиц. Ведь из-за войны в городе не хватает рабочих на таких строительных вакансиях. После учебы выпускницы смогут сразу трудоустроиться и получать зарплату от 35 до 60 тысяч гривен. Кроме того, желающим смогут помочь создать маленькое строительное предприятие. К «Женскому строительному батальону» могут присоединиться и днепрянки, но при условии свободных мест.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Переучивать женщин будут на базе «Днепровского высшего профессионального училища строительства» бесплатно. Все средства на обучение переселенок дают благотворительная организация «Пліч о пліч» (г. Бахмут) и немецкий фонд Dyakonie Katastrophenhilfe.

Строительную профессию вскоре смогут овладеть 90 женщин-переселенок.

“Планируется, что первые две группы малярок-штукатурниц и плиточниц-облицовщиц начнут обучение в сентябре. Курс продлится 3 месяца. Дальше мы еще дважды будем набирать по 30 женщин-переселенок на трехмесячное переобучение», — рассказала директор «Днепровского высшего профессионального училища строительства» Валентина Яблонская.

Записаться на курсы можно по номерам:

БО «Пліч о пліч»: 066-389-02-05;

инспекция по трудам и занятости населения Днепровского городского совета 050-410-34-43.

Также можно прийти в «Днепровское высшее профессиональное училище», которое расположено на ул. Богдана Хмельницкого, 3А.

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