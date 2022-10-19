В Днепре создадут университетскую больницу— Виктор Ляшко

В Днепре будет создана университетская больница. Об этом шла речь во время встречи с руководителями структурных подразделений Министерства здравоохранения Украины.
«… во время встречи участники заслушали руководителя государственного учреждения «Специализированная многопрофильная больница No1 Министерства здравоохранения Украины» (г. Днепр), в результате чего было принято решение о разработке механизма ее перехода в университетскую больницу в структуре Днепровского государственного медицинского университета (ДГМУ)», — говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, больница в настоящее время нуждается в значительной модернизации и укреплении материально-технической базы.
В ближайшее время Минздрав разработает стратегию и план эффективного перевода больницы под контроль ДГМУ. Такая университетская больница станет не только клинической базой для обучения студентов и интернов, но и будет оказывать специализированную медицинскую помощь, получив дополнительное финансирование путем подписания соглашения с Национальной службой здравоохранения Украины.
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