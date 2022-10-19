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В Днепре создадут университетскую больницу: что это даст

Сегодня 15:18
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В Днепре Минздрав планирует создать университетскую больницу.

Новости Днепра про В Днепре создадут университетскую больницу: что это даст

Об этом рассказал глава областного совета Николай Лукашук.

Вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Днепре будет создана университетская больница.

Сначала ее планировали разместить на базе областной больницы Мечникова, но после обращения облсовета решили это сделать на базе больницы #1, которая уже находится в подчинении министерства.

Что это даст?

В Минздраве сообщили, что уже разрабатывают стратегию развития больницы. Главная цель – создать клиническую базу для подготовки студентов и интернов, где молодые специалисты смогут практиковаться под наблюдением опытных врачей. Кроме этого, заведение будет оказывать специализированную медицинскую помощь горожанам, получив дополнительное финансирование.

Отметим, что создание университетских больниц – это продолжение медицинской реформы в Украине. Это поможет развитию сферы здравоохранения Украины.

Больницы при университетах и ​​исследовательских институтах – распространенная практика в мире. Это позволяет не только заниматься научной деятельностью и воспитывать новых врачей, но оказывать квалифицированную помощь населению. Но как это будет у нас – покажет время.

Напомним, ранее вокруг больницы Мечникова разразился скандал. Ее хотели передать в подчинение Минздрава. Тогда персонал выступил против, поэтому местный областной совет направил обращение в Минздрав и предложил открыть университетскую больницу на базе другого учреждения.

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