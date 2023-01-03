В Днепре сотрудники ГСЧС спасли собаку из заброшенного погреба

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что собака упала в заброшенный погреб глубиной 2 метра.
Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы спустились к четырехлапому и подняли собачку на поверхность.
К спасательной операции привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.
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