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В Днепре сотрудники ГСЧС спасли собаку из заброшенного погреба

Сегодня 14:18
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Сегодня, 3 января, в 10:40 на линию «101» сообщили о том, что на улице Воздвиженский спуск собака упала в яму и не может самостоятельно оттуда выбраться.

Новости Днепра про В Днепре сотрудники ГСЧС спасли собаку из заброшенного погреба

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что собака упала в заброшенный погреб глубиной 2 метра.

Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы спустились к четырехлапому и подняли собачку на поверхность.

К спасательной операции привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.

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