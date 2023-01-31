В Днепре сотни квартир временно остались без тепла

В Днепре в ряде домов временно нет теплоснабжения.

Сегодня 31 января жители ряда домов остались без тепла. Это связано со стабилизационными отключениями. Тепло вернут, как только котельные снова будут с електроснабжением.

Так, по состоянию на 10:00 теплоснабжение отсутствует по следующим адресам:

проспект О. Поля;

вулиця Полєтаєва;

вулиця Новосільна;

проспект Б. Хмельницького;

вулиця Гавриленка;

вулиця Нахімова;

вулиця Пилипа Орлика;

вулиця Стромцова;

вулиця Титова;

вулиці М. Грушевського, Вознесенська та С. Стрільців;

проспект І. Мазепи, вулиця В. Мерзленка, вулиця Новоорловська, вулиця Орловська, вулиця Талаліхіна;

вулиці Троїцька і Наб. Січеславська;

Запорізьке шосе та вулиця Толстого;

вулиці Гоголя, Телевізійна, С. Єфремова;

вулиця Севастопольська, узвіз Крутогірний, вулиця Вернадського, проспект Д. Яворницького;

вулиця Є. Коновальця, площа Соборна,

вулиці І. Акінфієва, Д. Донцова та В. Винниченка;

вулиці Гоголя, Паторжинського, Жуковського та Шевченка.

Напомним, сегодня снова действуют отключение света по графику. Сегодня также курсируют технические рейсы электротранспорта в час пик. График здесь.

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