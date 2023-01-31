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В Днепре сотни квартир временно остались без тепла

Сегодня 11:16
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В Днепре в ряде домов временно нет теплоснабжения.

Новости Днепра про В Днепре сотни квартир временно остались без тепла

Сегодня 31 января жители ряда домов остались без тепла. Это связано со стабилизационными отключениями. Тепло вернут, как только котельные снова будут с електроснабжением.

Так, по состоянию на 10:00 теплоснабжение отсутствует по следующим адресам:

  • проспект О. Поля;
  • вулиця Полєтаєва;
  • вулиця Новосільна;
  • проспект Б. Хмельницького;
  • вулиця Гавриленка;
  • вулиця Нахімова;
  • вулиця Пилипа Орлика;
  • вулиця Стромцова;
  • вулиця Титова;
  • вулиці М. Грушевського, Вознесенська та С. Стрільців;
  • проспект І. Мазепи, вулиця В. Мерзленка, вулиця Новоорловська, вулиця Орловська, вулиця Талаліхіна;
  • вулиці Троїцька і Наб. Січеславська;
  • Запорізьке шосе та вулиця Толстого;
  • вулиці Гоголя, Телевізійна, С. Єфремова;
  • вулиця Севастопольська, узвіз Крутогірний, вулиця Вернадського, проспект Д. Яворницького;
  • вулиця Є. Коновальця, площа Соборна,
  • вулиці І. Акінфієва, Д. Донцова та В. Винниченка;
  • вулиці Гоголя, Паторжинського, Жуковського та Шевченка.

Напомним, сегодня снова действуют отключение света по графику. Сегодня также курсируют технические рейсы электротранспорта в час пик. График здесь.

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