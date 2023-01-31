В Днепре сотни квартир временно остались без тепла

Сегодня 31 января жители ряда домов остались без тепла. Это связано со стабилизационными отключениями. Тепло вернут, как только котельные снова будут с електроснабжением.
Так, по состоянию на 10:00 теплоснабжение отсутствует по следующим адресам:
Напомним, сегодня снова действуют отключение света по графику. Сегодня также курсируют технические рейсы электротранспорта в час пик. График здесь.
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