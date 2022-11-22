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В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

Сегодня 10:00
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В некоторых районах Днепра сегодня 22 ноября отключили воду.

Новости Днепра про В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

В связи с отключением электропитания ДТЭКом остановлена ПНС. Водоснабжение прекращено по следующим адресам: 

  • улица Н. Михновского, 2-31;
  • переулок Фестивальный, 1-31;
  • проспект Мира, 1-95;
  • улица Березинская, 22-61;
  • улица Генерала Захарченко, 1-15;
  • переулок Вольный, 2-12;
  • улица Усенко, 1-23;
  • улица Донецкое шоссе, 97-137;
  • улица Кожемяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;
  • проспект Слобожанский, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
  • улица Дарницкая, 4, 7, 9, 11;
  • улица Малиновского, 60;
  • проспект Гагарина, 100-124.

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