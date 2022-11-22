В Днепре сотни домов остались без воды: адреса

В связи с отключением электропитания ДТЭКом остановлена ПНС. Водоснабжение прекращено по следующим адресам:
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