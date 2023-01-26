Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре сотни домов без отопления из-за экстренных отключений света

Сегодня 11:14
просмотров

В Днепре остановились котельные, из-за экстренных отключений света.

Новости Днепра про В Днепре сотни домов без отопления из-за экстренных отключений света

Утром компании, снабжающие город электроэнергией, сообщили об экстренных отключениях света, в связи с возможной ракетной атакой. Из-за этого некоторые котельные и насосные станции обесточены. Часть города без отопления, а несколько домов без воды.

Об этом идет речь в сообщении горсовета.

Что с водой

По сообщению Днепроводоканала, по состоянию на 10:00 остановлена повышающая насосная станция на проспекте Мира, из-за чего отсутствует водоснабжение по проспекту Мира в домах 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Что с теплом

Из-за превентивных отключений электроэнергии обесточены три котельные Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, находящихся по:

  • проспекта Александра Поля;
  • улице Полетаева;
  • улице Новосильной.

Пока не работают три районных котельных по улице Паникахи и по проспекту Богдана Хмельницкого. Временно без тепла 262 дома. Без электроэнергии находятся квартальные котельные по:

  • улице Макарова,
  • улице Киргизской,
  • улице Василия Слипака.

От них отапливается 87 домов, они также пока временно без отопления.

Работу котельных возобновят после включения электроэнергии.

В то же время, критическая инфраструктура города, а также медицинские учреждения обеспечены теплом и водой.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре сотни домов без отопления из-за экстренных отключений светаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сотни домов без отопления из-за экстренных отключений светаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Детский «интерес»: школьники Днепра фотографировали объекты критической инфраструктуры
    Новости Днепра
    Сегодня 12:09
    Детский «интерес»: школьники Днепра фотографировали объекты критической инфраструктуры

    В Днепре дети "из любопытства" фотографировали объекты критической инфраструктуры.

    Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон
    Новости Днепра
    Сегодня 12:01
    Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон

    Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о…

    Медики констатировали смерть: в Днепре на Донецком шоссе Mercedes сбил женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    Медики констатировали смерть: в Днепре на Донецком шоссе Mercedes сбил женщину

    Сегодня, 26 января, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария.

    В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда

    16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и…

    Последние новости

    Детский «интерес»: школьники Днепра фотографировали объекты критической инфраструктуры
    Детский «интерес»: школьники Днепра фотографировали объекты критической инфраструктуры

    В Днепре дети "из любопытства" фотографировали объекты критической инфраструктуры.

    Сегодня 12:09
    просмотров
    Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон
    Потушили за 18 минут: на Днепропетровщине на рынке горел торговый павильон

    Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о возгорании торгового павильона на улице Героев в Пятихатках.

    Сегодня 12:01
    1
    просмотров
    В Кривом Роге в 12:00 прогремят взрывы: подробности
    В Кривом Роге в 12:00 прогремят взрывы: подробности

    Сегодня, 26 января, в 12:00 жители Кривого Рога могут услышать взрывы.

    Сегодня 11:34
    0
    просмотров
    Медики констатировали смерть: в Днепре на Донецком шоссе Mercedes сбил женщину
    Медики констатировали смерть: в Днепре на Донецком шоссе Mercedes сбил женщину

    Сегодня, 26 января, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария.

    Сегодня 10:26
    0
    просмотров
    Враг пытается наступать на двух направлениях, — Генштаб
    Враг пытается наступать на двух направлениях, — Генштаб

    Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда
    В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда

    16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской водитель маршрутки №31 при повороте не заметил и переехал девочку на самокате. В результате чего пострадавшая несовершеннолетняя получила тяжкие повреждения.

    Сегодня 09:30
    2
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 26 января
    Как работает общественный транспорт Днепра 26 января

    В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – Лукашук
    Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – Лукашук

    Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.

    Сегодня 08:38
    1
    просмотров
    Враг атаковал Днепропетровщину «Шахедами»: что известно
    Враг атаковал Днепропетровщину «Шахедами»: что известно

    Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Днепр беспилотниками.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    Из-за угрозы ракетной атаки: в Днепре и области применяются экстренные отключения света
    Из-за угрозы ракетной атаки: в Днепре и области применяются экстренные отключения света

    Сегодня утро началось с воздушной тревоги.

    Сегодня 08:27
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх