В Днепре сотни домов без отопления из-за экстренных отключений света

Утром компании, снабжающие город электроэнергией, сообщили об экстренных отключениях света, в связи с возможной ракетной атакой. Из-за этого некоторые котельные и насосные станции обесточены. Часть города без отопления, а несколько домов без воды.
Об этом идет речь в сообщении горсовета.
Что с водой
По сообщению Днепроводоканала, по состоянию на 10:00 остановлена повышающая насосная станция на проспекте Мира, из-за чего отсутствует водоснабжение по проспекту Мира в домах 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.
Что с теплом
Из-за превентивных отключений электроэнергии обесточены три котельные Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, находящихся по:
Пока не работают три районных котельных по улице Паникахи и по проспекту Богдана Хмельницкого. Временно без тепла 262 дома. Без электроэнергии находятся квартальные котельные по:
От них отапливается 87 домов, они также пока временно без отопления.
Работу котельных возобновят после включения электроэнергии.
В то же время, критическая инфраструктура города, а также медицинские учреждения обеспечены теплом и водой.
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