В Днепре сотни домов без отопления из-за экстренных отключений света

В Днепре остановились котельные, из-за экстренных отключений света.

Утром компании, снабжающие город электроэнергией, сообщили об экстренных отключениях света, в связи с возможной ракетной атакой. Из-за этого некоторые котельные и насосные станции обесточены. Часть города без отопления, а несколько домов без воды.

Об этом идет речь в сообщении горсовета.

Что с водой

По сообщению Днепроводоканала, по состоянию на 10:00 остановлена повышающая насосная станция на проспекте Мира, из-за чего отсутствует водоснабжение по проспекту Мира в домах 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Что с теплом

Из-за превентивных отключений электроэнергии обесточены три котельные Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, находящихся по:

проспекта Александра Поля;

улице Полетаева;

улице Новосильной.

Пока не работают три районных котельных по улице Паникахи и по проспекту Богдана Хмельницкого. Временно без тепла 262 дома. Без электроэнергии находятся квартальные котельные по:

улице Макарова,

улице Киргизской,

улице Василия Слипака.

От них отапливается 87 домов, они также пока временно без отопления.

Работу котельных возобновят после включения электроэнергии.

В то же время, критическая инфраструктура города, а также медицинские учреждения обеспечены теплом и водой.

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