В Днепре состоится церемония прощания с убитым общественным активистом Михаилом Тонконогим

В Днепре простятся с убитым общественным активистом Михаилом Тонконогим.

Об этом рассказала Наталья Хазан в соцсети Facebook.

Дорогие друзья, глубочайшей грустью сообщаем, что похороны Михаила Тонконогого пройдут в понедельник, 29 июля. Прощание начнется в 13:00 по адресу ул. Степана Бендеры 39 (бывшая Шмидта), — говорится в сообщении женщины.

Похороны пройдут на еврейской части Запорожского кладбища.

Напомним, что 32-летний председатель профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогий пропал без вести 23 июля.

Тело активиста нашли в лесополосе на следующий день с огнестрельными ранениями.

Полиция задержала нападающих, ими оказались 39-летний житель села Слобожанское и 23-летний житель Днепра.

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