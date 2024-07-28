В Днепре состоится церемония прощания с убитым общественным активистом Михаилом Тонконогим

Об этом рассказала Наталья Хазан в соцсети Facebook.
Дорогие друзья, глубочайшей грустью сообщаем, что похороны Михаила Тонконогого пройдут в понедельник, 29 июля. Прощание начнется в 13:00 по адресу ул. Степана Бендеры 39 (бывшая Шмидта), — говорится в сообщении женщины.
Похороны пройдут на еврейской части Запорожского кладбища.
Напомним, что 32-летний председатель профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогий пропал без вести 23 июля.
Тело активиста нашли в лесополосе на следующий день с огнестрельными ранениями.
Полиция задержала нападающих, ими оказались 39-летний житель села Слобожанское и 23-летний житель Днепра.
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