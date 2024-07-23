В Днепре сообщили об исчезновении известного активиста

В Днепре пропал известный транспортный активист.

Речь идет о Михаиле Тонконогом — главе профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области. 32-летний мужчина 22 июля уехал из своего дома в Днепре, после чего связь с ним исчезла, сообщает Інформатор.

23 июля у Михаила было запланировано несколько встреч, но ни на одну из них мужчина не пришел и не предупредил о своем отсутствии. Все телефоны выключены. Сейчас местонахождение активиста неизвестно.

В последний раз его автомобиль Skoda Octavia синего цвета видели на Слобожанском проспекте. Машина ехала в направлении Подгородного.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по телефону (050) 622-89-46 или на линию «102»

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