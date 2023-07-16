В Днепре сообщили о минировании более 50 объектов: угрожали взорвать школы, «Мост-сити» и суды

В субботу, 15 июля, в call-центр СБУ поступило сразу два сообщения о минировании. Специалистам пришлось проверить 58 объектов.

Об этом информирует пресс-служба городского совета.

Так, в первом сообщении правонарушители угрожали взорвать ТРЦ «Мост-Сити» в центре Днепра. Впоследствии поступило еще одно сообщение о минировании ряда учебных заведений, судов, мостов и больниц.

Все объекты и прилегающие к ним территории были проверены правоохранителями. Каких-либо взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной.

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