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В Днепре сохраняется V уровень опасности: чего следует избегать

Сегодня 08:00
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В Днепре и области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности.

Новости Днепра про В Днепре сохраняется V уровень опасности: чего следует избегать

Об этом сообщили в Днепропетровском гидрометеорологическом центре.

Напомним, с 4 по 8 июля также было объявлено о 5 классе пожарной опасности. К сожалению, в связи с жарой ситуация сохраняется и на сегодня.

В настоящее время прогнозируется сохранение чрезвычайного уровня до 15 июля.

Чего следует избегать?

Уровень пожарной опасности в регионах определяется с помощью мониторинга погодных условий, влияющих на риски возникновения пожара, например высокие температуры, сухость, сильный ветер и т.д. Такие факторы создают благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистеме даже при небольших источниках возгорания.

Пожарные предупреждают:

  • не разводить костер в необорудованных для этого местах;
  • не сжигать сухую растительность или мусор;
  • не бросать непогашенные окурки на сухую траву;
  • не разрешать детям играть с огнем.

Следует отметить, что за сутки 6 июля было зафиксировано 48 пожаров на открытых территориях Днепропетровщины, общая площадь уничтоженных экосистем составила 35 гектаров.

Лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Напомним, в июле в Днепре дважды зафиксировали исторический температурный максимум. Также, на этой неделе в регионе синоптики прогнозируют аномальную жару. В частности, сегодня в Днепре будет очень жарко – до +37°.

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