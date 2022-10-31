В Днепре собрали уникальный беспилотник Сайкония (ВИДЕО)

Речь идет о гражданской модификации украинского военного беспилотного летательного аппарата «Аист 100». Ciconia – это автономный БПЛА для воздушной разведки, картографирования местности и патрулирования территории.
Он способен передавать информацию в реальном времени. Аппарат собрали в Днепре. Над ним работали сотрудники компании DeViRo из ее днепровского филиала. Один экземпляр этого устройства и подарили патрульным.
По словам Любови Шипович, вице-президента Razom for Ukraine, гуманитарные миссии важны также, как и военные задачи. К ним относятся, в частности, спасательные операции после вражеских обстрелов и эвакуация местных жителей.
По ее словам, летательные аппараты могут эффективно использоваться, как военными, так спасателями и представителями патрульной полиции.
В случае с патрульными, такой аппарат позволит обеспечить безопасность движения и защиту самих полицейских. Патрульные подтвердили, что беспилотник незаменим и очень удобен в использовании.
Источник: Дніпро Оперативний
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