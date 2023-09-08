В Днепре собачники закрыли на замок площадку для выгула животных, потому что соседи там пили и ели пиццу

В комментариях объяснили, что из-за неопрятных соседей, которые пьют и едят пиццу по вечерам, но не убирают за собой, местные решили закрыть площадку на ключ. По одной из версий, в первые недели, когда это место только появилось, дверь закрывалась постоянно, а потом это делать перестали.

Мнения людей разнятся. Кто-то считает, что публичное место нельзя закрывать на ключ, ведь это не частная площадка, а городская. А другие считают, что это верное решение.

С общественной точки зрения так быть не должно. Но зная наш квартал некоторые вещи реально стоит держать под замком, потому что будет как с остановкой у Евы.

Это какое-то выборочное соблюдение законов и общественного порядка. Представляю реакцию людей, если бы закрыли детскую площадку.

Вы перед тем как писать такой пост погуляйте там каждый день, и убирайте других собак и их хозяев, к сожалению. там не только гуляют собаки, но еще едят и распивают алкоголь. Если Вам нужно ключ вы всегда его можете взять с 18:00 до 19.00, и я считаю, что вправе закрывать, потому что устали уже выгребать этот мусор.

С одной стороны, классно, что закрывается теперь, потому что действительно приходилось иногда убирать совсем не собачий, а человеческую грязь после ночи. С другой – почему, чтобы попасть на площадку и позаниматься с собакой, я должен за кем-то ходить и просить того ключа. Будто он не всеобщий, а частный. Решили не посещать это место сейчас.

Пока владельцам собак придется ходить на площадку с ключом, что будет дальше – узнаем.