В Днепре собачники закрыли на замок площадку для выгула животных, потому что соседи там пили и ели пиццу

Как рассказала днепрянка Юлия, площадку для выгула животных теперь закрывают на ключ. Раньше она просто была ограждена забором, но теперь на калитку повесили замок. Ключи есть у нескольких людей, которые каждый вечер выгуливают собак. Желающим попасть на территорию площадки нужно обращаться к ним, чтобы сделать дубликат.
Поздравляю! Подскажите, это инициатива общественных организаций, поставивших площадку или конкретных частных лиц? Я лично периодически убираю мусор на площадке, но какое право имеют отдельные Хаски закрывать общественное место для выгула собак? Почему я или другие владельцы должны за свой счет делать ключи (хотя это не принципиально) и ждать у площадки неизвестных людей? – написала Юлия.
В комментариях объяснили, что из-за неопрятных соседей, которые пьют и едят пиццу по вечерам, но не убирают за собой, местные решили закрыть площадку на ключ. По одной из версий, в первые недели, когда это место только появилось, дверь закрывалась постоянно, а потом это делать перестали.
Мнения людей разнятся. Кто-то считает, что публичное место нельзя закрывать на ключ, ведь это не частная площадка, а городская. А другие считают, что это верное решение.
С общественной точки зрения так быть не должно. Но зная наш квартал некоторые вещи реально стоит держать под замком, потому что будет как с остановкой у Евы.
Это какое-то выборочное соблюдение законов и общественного порядка. Представляю реакцию людей, если бы закрыли детскую площадку.
Вы перед тем как писать такой пост погуляйте там каждый день, и убирайте других собак и их хозяев, к сожалению. там не только гуляют собаки, но еще едят и распивают алкоголь. Если Вам нужно ключ вы всегда его можете взять с 18:00 до 19.00, и я считаю, что вправе закрывать, потому что устали уже выгребать этот мусор.
С одной стороны, классно, что закрывается теперь, потому что действительно приходилось иногда убирать совсем не собачий, а человеческую грязь после ночи. С другой – почему, чтобы попасть на площадку и позаниматься с собакой, я должен за кем-то ходить и просить того ключа. Будто он не всеобщий, а частный. Решили не посещать это место сейчас.
Пока владельцам собак придется ходить на площадку с ключом, что будет дальше – узнаем.
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