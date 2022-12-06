В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили «прилеты», убрали советские звезды (ФОТО)

На улице Рабочие из домов со шпилями наконец-то сняли советские звезды. Фото опубликовали в телеграмм-канале Х.Днепр.
Интересно, что именно эти дома пострадали в июле, когда россияне обстреляли территорию вблизи Южномаша. Тогда руководитель управления по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра Надежда Лиштва рассказала, что из-за «прилетов» повреждения получила застройка исторического ареала «Южный».
В домах были повреждены окна, стены. Теперь же со шпилей этих домов сняли советские звезды. Вместо них установили трезубцы.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света.…
В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе…
Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.
Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести…
В Днепре и области вернулись к графику стабилизационных отключений света. Но аварийные могут повториться в любой момент. «Возвращение» света в квартиру – это всегда радость для людей, но возможный риск для техники. Когда электричество подают в дом напряжение в сети…
В Днепре с 7 декабря перекроют улицу Гоголя в районе дома №14а.
Спасатели достали из пруда тело мужчины.
Военные показали, как выглядит кладбище уничтоженных ракет и самолетов.
Сегодня, 6 декабря, исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Брат скандально известного нардепа-предателя Царева хочет, чтобы его обменяли на украинских военных.
Аварийное отключение света в Днепре может повториться в любой день. Когда подают в дом электричество нужно переделать не одно дело и порой можно просто забыть о том, что нужно что-то гладить. А вспомнив об этом – обнаружить, что свет уже…
Сегодня, 6 декабря, некоторые жители Амур-Нижнеднепровского и Шевченковского районов остались без воды.
Мы сообщали, что в Днепре в ресторане Bartolomeo под столом неизвестный мужчина оставил предмет, похожий на гранату.
Нацрегулятор розповів, як будуть нараховувати плату за світло під час блекаутів.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!