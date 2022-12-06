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  • В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили «прилеты», убрали советские звезды (ФОТО)

В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили «прилеты», убрали советские звезды (ФОТО)

Сегодня 14:14
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На Рабочей избавились от советских звезд.

Новости Днепра про В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили

На улице Рабочие из домов со шпилями наконец-то сняли советские звезды. Фото опубликовали в телеграмм-канале Х.Днепр.

Интересно, что именно эти дома пострадали в июле, когда россияне обстреляли территорию вблизи Южномаша. Тогда руководитель управления по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра Надежда Лиштва рассказала, что из-за «прилетов» повреждения получила застройка исторического ареала «Южный».

В домах были повреждены окна, стены. Теперь же со шпилей этих домов сняли советские звезды. Вместо них установили трезубцы.

Новости Днепра про В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили

фото: фейсбук Влад Малько

Новости Днепра про В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили

фото: фейсбук Влада Малько

Новости Днепра про В Днепре со шпилей домов на Рабочей, которые в июле повредили

фото: фейсбук Влада Малько

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