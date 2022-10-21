В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности

Так, в Днепре сократили время работы уличного освещения – до 20:00. Но с сегодняшнего дня, 21 октября, свет на улицах города будет выключаться в 19:00.
Об этом сообщил Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.
Днепр продолжает поддерживать общегосударственную программу энергосбережения. Уличное освещение будет выключаться в 19:00, также будет изменен график движения городского общественного электротранспорта. Все эти меры дают существенный результат и экономию, – сказал он.
Отметим, освещение на мостах будет выключаться в 24:00.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре предпринимателям, которые нарушат режим экономии электроэнергии, будут отключать свет.
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