В Днепре снова изменится график работы уличного освещения: подробности

На Днепропетровщине и по всей Украине из-за ракетных ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры ввели режим тотальной экономии электроэнергии.

Так, в Днепре сократили время работы уличного освещения – до 20:00. Но с сегодняшнего дня, 21 октября, свет на улицах города будет выключаться в 19:00.

Об этом сообщил Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.

Днепр продолжает поддерживать общегосударственную программу энергосбережения. Уличное освещение будет выключаться в 19:00, также будет изменен график движения городского общественного электротранспорта. Все эти меры дают существенный результат и экономию, – сказал он.

Отметим, освещение на мостах будет выключаться в 24:00.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре предпринимателям, которые нарушат режим экономии электроэнергии, будут отключать свет.

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