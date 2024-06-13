В Днепре снова изменится движение троллейбусов №5

С 15 июня в Днепре изменится движение троллейбусов №5 из-за ремонта трамвайного переезда. В связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры они будут курсировать по-другому.
Однако по многочисленным просьбам жителей Днепра изменения в движении троллейбусов немного откорректировали, сообщили в департаменте транспорта. Поэтому с 15 июня они будут курсировать:
Ранее троллейбусы №5 должны были курсировать по просп. Леси Украинки без заезда на просп. Дмитрия Яворницкого.
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