В Днепре снова изменится движение троллейбусов №5

В Днепре изменится движение троллейбусов №5.

С 15 июня в Днепре изменится движение троллейбусов №5 из-за ремонта трамвайного переезда. В связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры они будут курсировать по-другому.

Однако по многочисленным просьбам жителей Днепра изменения в движении троллейбусов немного откорректировали, сообщили в департаменте транспорта. Поэтому с 15 июня они будут курсировать:

от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Дальше – по своему маршруту.

Ранее троллейбусы №5 должны были курсировать по просп. Леси Украинки без заезда на просп. Дмитрия Яворницкого.

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