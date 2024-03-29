В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсирует

Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.

По состоянию на 13.30 троллейбусы маршрута №6 курсируют по следующей схеме: пл. Соборная – ул. Набережная Победы – Южный мост – ул. Гаванская – ул. 20-летия Победы — ж/м Приднепровский (ул. Кольская)

Съезд по ул. Гаванской выполняется со стороны ул. 20-летия Победы без заезда на ул. Электрическую.

Ожидается, что до конца дня троллейбусы будут курсировать по измененной схеме движения, поэтому заранее учтите изменения при планировании своего маршрута.

Напомним, в Днепре перекрыли Южный мост. Поэтому были изменения в работе общественного транспорта. Троллейбус №6 курсировал через ж/м Солнечный.

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