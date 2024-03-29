Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсирует

Сегодня 14:07
просмотров

Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.

Новости Днепра про В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсирует

По состоянию на 13.30 троллейбусы маршрута №6 курсируют по следующей схеме: пл. Соборная – ул. Набережная Победы – Южный мост – ул. Гаванская – ул. 20-летия Победы — ж/м Приднепровский (ул. Кольская)

Съезд по ул. Гаванской выполняется со стороны ул. 20-летия Победы без заезда на ул. Электрическую.

Ожидается, что до конца дня троллейбусы будут курсировать по измененной схеме движения, поэтому заранее учтите изменения при планировании своего маршрута.

Напомним, в Днепре перекрыли Южный мост. Поэтому были изменения в работе общественного транспорта. Троллейбус №6 курсировал через ж/м Солнечный.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсируетУкраїнська Новости Днепра про В Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсируетРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК
    Новости Днепра
    Сегодня 15:41
    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК

    В Днепре и области могут отключать электроэнергию.

    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано
    Новости Днепра
    Сегодня 15:03
    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

    На месте работает полиция.

    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:46
    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре

    Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей.…

    Легкоатлетка из Днепра Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и в какой стране будет ее праздновать
    Новости Днепра
    Сегодня 13:35
    Легкоатлетка из Днепра Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и в какой стране будет ее праздновать

    Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.

    Последние новости

    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК
    В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК

    В Днепре и области могут отключать электроэнергию.

    Сегодня 15:41
    1
    просмотров
    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано
    В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

    На месте работает полиция.

    Сегодня 15:03
    4
    просмотров
    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре
    От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре

    Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…

    Сегодня 14:46
    2
    просмотров
    Легкоатлетка из Днепра Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и в какой стране будет ее праздновать
    Легкоатлетка из Днепра Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и в какой стране будет ее праздновать

    Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.

    Сегодня 13:35
    просмотров
    Необычные деревянные дома в Днепре: история их появления (ФОТО)
    Необычные деревянные дома в Днепре: история их появления (ФОТО)

    На проспекте Свободы в Днепре среди многоквартирных и частных домов можно до сих пор увидеть небольшие деревянные домики. Некоторые облицованы кирпичом и внешне уже никак не отличаются от других частных строений.

    Сегодня 12:34
    4
    просмотров
    Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха
    Житель Днепра держал в своей квартире 110 кг пороха

    В Днепре мужчина хранил у себя дома 110 кг тротила.

    Сегодня 12:28
    2
    просмотров
    700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки
    700 тысяч без воды и 50 тысяч без света: Лисак о ситуации в Днепре и области после ночной атаки

    Цель атаки – критическая инфраструктура.

    Сегодня 11:50
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине дрон-камикадзе попал в машину: есть погибший
    На Днепропетровщине дрон-камикадзе попал в машину: есть погибший

    С самого утра продолжаются обстрелы Никопольского района.

    Сегодня 11:20
    8
    просмотров
    Скоростной City Express будет курсировать из Днепра еще в одном направлении
    Скоростной City Express будет курсировать из Днепра еще в одном направлении

    Новые электропоезда будут курсировать из Днепра в Каменское, Синельниково и обратно.

    Сегодня 11:05
    6
    просмотров
    Показали первые кадры с места атаки на частный сектор в Каменском: раненые (ФОТО)
    Показали первые кадры с места атаки на частный сектор в Каменском: раненые (ФОТО)

    Ночь 29 марта на Днепропетровщине была "горячей".

    Сегодня 10:28
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх