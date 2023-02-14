В Днепре снова изменили график уличного освещения

Как сообщили в департаменте благоустройства, с 14 февраля в Днепре вернулись к привычному графику работы уличного освещения. Его будут включать с первыми сумерками и выключать с началом комендантского часа — в полночь.
В связи со стабилизацией энергосистемы Украины и безопасности городов на улицах города внешнее освещение будет работать в полном объеме, — отметили в горсовете.
Напомним, с конца ноября 2022 года, когда начались большие проблемы с энергосистемой в результате российских обстрелов, в Днепре почти не работало уличное освещение и не ездил наземный электротранспорт. Сейчас ситуация стабилизировалась и все вернулось в норму.
Ранее мы писали, что электротранспорт в Днепре теперь будет работать без ограничений во времени.
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