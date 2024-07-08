В Днепре снова возросло количество пострадавших из-за утреннего удара

В Днепре – 12 пострадавших. Такие обновленные данные называет руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Пятеро из них госпитализированы. Один человек – «тяжелый». Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате атаки. Один человек погиб. Количество убитых пока остается неизменным.
Тем временем в Кривом Роге по состоянию на данный момент также возросло количество раненых — известно о 47 пострадавших. Девять в тяжелом состоянии.
Напомним, в Днепре ударили по СТО, а в Кривом Роге по админзданию одного из промышленных предприятий.
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