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В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Сегодня 11:06
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Из-за отключения света в Днепре возникли проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал» в Telegram-канале.

По состоянию на 11:00 в связи с нехваткой электроснабжения снижено давление воды на верхних этажах домов по адресам:

  • ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А,
  • ул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
  • пров. Крушельницкой,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10,
  • ул. Терещенковская,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
  • Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.
  • ул. Фабрично-заводская, 20;
  • ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7;
  • проспект Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.
  • ул. Янгеля, 21, 22;
  • ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А.
  • ул. Паникахи, 117, 119, 121;
  • Запорожское шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121.
  • ул. Комбрига Петрова, 29, 33;
  • ж/м Тополь-3 дом. 31-Б.

Давление подачи воды нормализуется в ближайшее время.

Напомним, вчера мы писали, что в связи с проведением аварийных работ по улице Солнечная Набережная часть левого берега будет иметь проблемы с водой. Кроме того, на близлежащих улицах возможны снижение давления и перебои водоснабжения. Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 3 июля.

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