В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал» в Telegram-канале.
По состоянию на 11:00 в связи с нехваткой электроснабжения снижено давление воды на верхних этажах домов по адресам:
Давление подачи воды нормализуется в ближайшее время.
Напомним, вчера мы писали, что в связи с проведением аварийных работ по улице Солнечная Набережная часть левого берега будет иметь проблемы с водой. Кроме того, на близлежащих улицах возможны снижение давления и перебои водоснабжения. Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 3 июля.
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