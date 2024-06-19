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  • В Днепре снова планируют сузить проезжую часть по Набережной Победы: когда и зачем

В Днепре снова планируют сузить проезжую часть по Набережной Победы: когда и зачем

Сегодня 12:28
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В Днепре на месяц планируют сузить проезжую часть по Набережной Победы.

Новости Днепра про В Днепре снова планируют сузить проезжую часть по Набережной Победы: когда и зачем

Проезжую часть по Набережной Победы сузят с 4 июля по 3 августа на участке от улицы бульвара Славы до дома №134 по улице Набережной Победы. Там будут ремонтировать сеть ливневой канализации.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

“Предоставить разрешение департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета на временное сужение проезжей части по улице Набережной Победы, на участке от улицы бульвара Славы до дома №134 по улице Набережной Победы, для выполнения работ по ремонту сетей ливневой канализации с 04.07.2024. по 03.08.2024», — говорится в документе.

 

На период ремонтных работ там будет установлено ограждение с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Также организуют для пешеходов безопасное движение возле места выполнения работ и сохранят существующие инженерные сети. После ремонта восстановят асфальтное покрытие и приведут в порядок благоустройство территории.

Документ еще не подписал мэр города, поэтому он не вступил в силу.

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