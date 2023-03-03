В Днепре снова планируют на месяц сузить Слобожанский проспект

Об этом говорится в проекте решения Днепровского горсовета, опубликованном на официальном сайте.
Так, в Днепре снова сузят проезжую часть на Слобожанском проспекте, но теперь на участке от улицы Петра Яцика и до улицы Байкальской. Причина – проведение восстановительных работ на канализационном коллекторе.
Ожидается, что работы начнутся 8 марта и закончатся к 8 апреля. На время проведения ремонта участок должны оградить, установить соответствующие знаки и обустроить безопасное движение пешеходов. Заметим, что городской голова еще не подписал этот документ, поэтому он еще не вступил в силу.
Напомним, ранее коммунальщики приступили к аварийно-восстановительным работам на другом участке Слобожанского проспекта — возле домов №106-108. Эта часть дороги будет перекрыта до 20 марта 2023 года.
Читайте также:
Автор:
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских…
Агрессор дважды обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район ночью 3…
Сегодня, 3 марта, НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничений потребления электроэнергии.…
Сегодня, 3 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…
1 марта в частном доме в Никопольском районе раздался взрыв.
В Днепропетровской области мужчина травмировался, упав с крыши частного дома.
На Днепропетровщине двое мужчин украли у 82-летнего дедушки деньги, которые он хранил в банке.
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях. В то же время оккупанты не перестают предпринимать попытки штурмовать Бахмут.
Агрессор дважды обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район ночью 3 марта.
Сегодня, 3 марта, НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет, в том числе и в нашей области. Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.
Сегодня, 3 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
У Харківській області, у боротьбі за незалежність України загинув молодший сержант Олександр Люлька.
Волонтер из Кривого Рога, прибывший в Херсонскую область помогать местным жителям, которые живут под постоянными обстрелами, получил серьезные ранения во время очередной вражеской атаки.
В Индустриальном районе Днепра нашли обгоревшее тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!