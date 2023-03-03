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В Днепре снова планируют на месяц сузить Слобожанский проспект

Сегодня 11:07
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В Днепре в месяц могут сузить Слобожанский проспект.

Новости Днепра про В Днепре снова планируют на месяц сузить Слобожанский проспект

Об этом говорится в проекте решения Днепровского горсовета, опубликованном на официальном сайте.

Так, в Днепре снова сузят проезжую часть на Слобожанском проспекте, но теперь на участке от улицы Петра Яцика и до улицы Байкальской. Причина – проведение восстановительных работ на канализационном коллекторе.

Ожидается, что работы начнутся 8 марта и закончатся к 8 апреля. На время проведения ремонта участок должны оградить, установить соответствующие знаки и обустроить безопасное движение пешеходов. Заметим, что городской голова еще не подписал этот документ, поэтому он еще не вступил в силу.

Напомним, ранее коммунальщики приступили к аварийно-восстановительным работам на другом участке Слобожанского проспекта — возле домов №106-108. Эта часть дороги будет перекрыта до 20 марта 2023 года.

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