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В Днепре снова перекрыт исторический максимум температуры воздуха

Сегодня 11:10
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В Днепре снова зафиксировали новый температурный рекорд.

Новости Днепра про В Днепре снова перекрыт исторический максимум температуры воздуха

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

2 июля в городе показатель температуры воздуха превысил 38,4 °С.

Это на 0,4°С выше предыдущего температурного максимума в 1890 году, который составлял 37,8°С.

В Днепре до конца недели сохранится до 37 градусов тепла.

Напомним, вчера в Днепре зафиксирован исторический температурный максимум.

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