В Днепре снова перекрыт исторический максимум температуры воздуха

В Днепре снова зафиксировали новый температурный рекорд.

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

2 июля в городе показатель температуры воздуха превысил 38,4 °С.

Это на 0,4°С выше предыдущего температурного максимума в 1890 году, который составлял 37,8°С.

В Днепре до конца недели сохранится до 37 градусов тепла.

Напомним, вчера в Днепре зафиксирован исторический температурный максимум.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: