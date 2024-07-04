В Днепре снова перекрыт исторический максимум температуры воздуха

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
2 июля в городе показатель температуры воздуха превысил 38,4 °С.
Это на 0,4°С выше предыдущего температурного максимума в 1890 году, который составлял 37,8°С.
В Днепре до конца недели сохранится до 37 градусов тепла.
Напомним, вчера в Днепре зафиксирован исторический температурный максимум.
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