В Днепре снова некоторые жители остались без воды: когда дадут

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по просп. Гагарина, 128; ул. Северной, 17; в пер. Краснокалиновом, 101 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
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