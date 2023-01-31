В Днепре снова некоторые жители остались без воды: когда дадут

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по просп. Гагарина, 128; ул. Северной, 17; в пер. Краснокалиновом, 101 прекращено водоснабжение:

Сегодня, 31 января, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.

Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов.…

Свой Лычаковский некрополь: как выглядят необычные надгробия на Запорожском кладбище в Днепре (ФОТО) Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов. Частично туда перенесли могилы с некрополя, что находился на развилке неподалеку проспекта Богдана Хмельницкого, но в основном тут хоронили известный людей Днепра: военных героев, ученых, спортсменов. Его можно сравнить с… просмотров

Евровидение-2023: организаторы показали новый логотип и слоган конкурса Организаторы Евровидения раскрыли лозунг и логотип конкурса, который проведут от имени Украины. просмотров