В Днепре снова не будут включать уличное освещение

12 января в Днепре не будет уличного освещения. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра.
Такие изменения связаны со сложной ситуацией с энергетикой в городе и с требованиями Укрэнерго.
Коммунальщики отметили, что ситуация с электроэнергией постоянно меняется, поэтому о любых изменениях объявят дополнительно.
Отметим, что уличное освещение будет выключаться также в Каменском.
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