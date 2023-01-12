В Днепре снова не будут включать уличное освещение

В Днепре сегодня не будет уличного освещения.

12 января в Днепре не будет уличного освещения. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра.

Такие изменения связаны со сложной ситуацией с энергетикой в ​​городе и с требованиями Укрэнерго.

Коммунальщики отметили, что ситуация с электроэнергией постоянно меняется, поэтому о любых изменениях объявят дополнительно.

Отметим, что уличное освещение будет выключаться также в Каменском.

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