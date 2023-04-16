В Днепре снова «минировали» суды, больницы, вокзалы, ТЦ и гостиницы: правоохранители проверили 125 объектов

К сожалению, в последнее время в Днепре активизировались так называемые минеры. Сообщения о заминировании поступают ежедневно. Только в пятницу правоохранители обследовали 249 объектов, среди которых больницы, детсады, аэропорт, здание СБУ и ТРЦ.

Правоохранители обследовали 125 объектов: 14 зданий судов, 38 ТЦ, 4 вокзала, 42 больницы, 27 гостиниц на территории областного центра и близлежащих территориях. Опасных предметов не обнаружено, сообщение о заминировании оказалось ложным.

Об этом сообщают в Днепровском городском совете.

Так, в call-центр СБУ поступила информация о заминировании районных судов, торговых центров, вокзалов, больниц и гостиниц.

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