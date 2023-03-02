В Днепре снова курсирует бесплатная маршрутка

С 1 марта возобновили бесплатные пассажирские перевозки в ТРЦ «Эпицентр». Впрочем, рейсов стало меньше, об этом сообщила днепрянка Ирина.

Бесплатный маршрут работает для покупателей ТЦ. В будни будет три рейса (ранее было 8), а на выходных — 4. Автобус будет курсировать от гипермаркета «Эпицентр» в Слобожанском, и будет останавливаться возле ТРЦ «Караван» и проспекта Мира на левом берегу.

Подробное расписание и список остановок появились на сайте гипермаркета.