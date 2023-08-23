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  • В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью

В Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью

Сегодня 21:58
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В Днепре кое-где цены на лук снова довоеные. Рассказываем, следует ли делать запасы на осень и зиму.

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В Украине и в Днепре третий месяц падают цены на лук. Если в конце весны базовый овощ стоил в среднем 40-50 гривен за килограмм, сейчас же ценники успокоились и вернулись на довоенные показатели.

В настоящее время средняя цена килограмма лука составляет 7-12 гривен. Причина таких кардинальных изменений – новый урожай 2023 года, говорят аналитики портала EastFruit.

Если на прошлой неделе килограмм лука стоил от 9 гривен, то сейчас можно найти и по 7. Цена падает из-за существенного роста предложения, ведь фермеры уже добрали урожай ранних овощей и начали второй этап жатвы. Скорее всего, такая тенденция сохранится до конца лета, а стоимость овоща вырастет не раньше зимы.

Фермеры говорят, что погодные условия позволяют правильно собрать урожай, так что лук будет сохраняться дольше.

Специалисты отмечают, что если такие тенденции сохранятся, то оптовая закупочная цена впервые вернется на уровень доковидных времен. Поэтому, скорее всего, в ближайшие месяцы стоимость базового овоща будет колебаться в диапазоне от 6 до 16 гривен.

Что касается цен в супермаркетах Днепра, то они соответствуют общеукраинским тенденциям. К примеру, в супермаркете Варус за килограмм лука просят 10 гривен.

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Немного дороже в АТБ. Здесь за килограмм раннего репчатого лука просят 12 гривен.

 

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Остальные сорта несколько дороже.

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В Сильпо цены на обычный лук дешевле чем в АТБ и дороже, чем в Варусе. Однако на «элитные» сорта стоимость кусается.

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