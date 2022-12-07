В Днепре снова будут выключать свет без графиков

В Днепре снова будут непредсказуемо выключать свет.

В начале недели область вернулась к стабилизационным отключениям, но из-за того, что в понедельник россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры – графики снова не действуют.

Света может не стать в любой момент. Поэтому советуем зарядить телефон и павербанк, если у вас есть еще электричество. Кроме этого, продолжительность отключений – неизвестна, поэтому света может не быть долго.

По словам энергетиков, последняя атака была не такой болезненной, как предыдущая, однако отбросила состояние энергосистемы на неделю назад. Если не будет повторных обстрелов, то через несколько дней графики будут снова действовать.

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