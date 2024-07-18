В Днепре снова аварийные отключения электроэнергии

Плохие новости – света будет еще меньше.

В четверг, 18 июля, в Днепре были введены аварийные отключения.

Центральная энергетическая компания известила своих потребителей о применении графика аварийных отключений. Причина – дефицит мощностей и приказ «Укрэнерго».

В ДТЭК также сообщили, что компания вводит экстренные отключения в Днепропетровской области. Это означает, что электроэнергия может исчезнуть в любой момент. Следует отказаться от лифтов и зарядить гаджеты, пока свет еще есть.

Напомним, ранее в Днепре и области ужесточили ограничения и ввели отключение по четырем очередям.

Таким образом, с 08:00 до 22:00 применено четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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