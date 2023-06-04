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  • В Днепре сменился поставщик газа: новые реквизиты и что делать с долгами и переплатами

В Днепре сменился поставщик газа: новые реквизиты и что делать с долгами и переплатами

Сегодня 11:28
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С 1 июня в Днепре сменился поставщик газа.

Новости Днепра про В Днепре сменился поставщик газа: новые реквизиты и что делать с долгами и переплатами

Теперь этим занимается Днепровский филиал «Газсети». Соответственно, оплачивать услуги нужно по новым реквизитам.

С 1 июня платить за доставку газа нужно сюда:

  • Днепровский Филиал ООО «Газораспределительные сети Украины»; код ЕГРПОУ 45087207;
  • счет для бытовых потребителей: UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»;
  • платежные реквизиты для небытовых потребителей: UA513054820000026038300034216 в АО «Ощадбанк».

В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета остались старыми. Они десятизначны и начинаются на 0310.

Куда идти, если есть переплата или долг предыдущему поставщику?

Раньше жителей Днепра и Днепровского района обслуживал «Днепрогаз». Если у вас был долг за предыдущие месяцы, то его нужно оплатить по старым реквизитам на счета Днепрогаза.

  • Оператор газораспределительных систем АО «Днепрогаз» ЕГРПОУ 20262860 номер счета для физических лиц (население): № UA803054820000026032301003510

Если же была переплата и нужно вернуть деньги, то необходимо обратиться в Днепровский филиал Газсети и написать заявление с такой просьбой.

Куда обращаться: Центр обслуживания клиентов Днепровского филиала «Газсети» по адресам: улица Исполкомовская, 34 или проспект Слобожанский, 96-А.

При себе необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный налоговый номер;
  • номер банковской карты, на которую будет возвращена переплата;
  • реквизиты банковской карты в формате IBAN;
  • квитанции об оплате за доставку газа за 2023 год.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков и как уберечься от этого.

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Новости Днепра про В Днепре сменился поставщик газа: новые реквизиты и что делать с долгами и переплатамиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сменился поставщик газа: новые реквизиты и что делать с долгами и переплатамиРусский

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