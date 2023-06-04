В Днепре сменился поставщик газа: новые реквизиты и что делать с долгами и переплатами

Теперь этим занимается Днепровский филиал «Газсети». Соответственно, оплачивать услуги нужно по новым реквизитам.
С 1 июня платить за доставку газа нужно сюда:
В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета остались старыми. Они десятизначны и начинаются на 0310.
Раньше жителей Днепра и Днепровского района обслуживал «Днепрогаз». Если у вас был долг за предыдущие месяцы, то его нужно оплатить по старым реквизитам на счета Днепрогаза.
Если же была переплата и нужно вернуть деньги, то необходимо обратиться в Днепровский филиал Газсети и написать заявление с такой просьбой.
Куда обращаться: Центр обслуживания клиентов Днепровского филиала «Газсети» по адресам: улица Исполкомовская, 34 или проспект Слобожанский, 96-А.
При себе необходимо иметь:
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что жители Днепра получают фейковые платежки от газовиков и как уберечься от этого.
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