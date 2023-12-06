В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается, будьте в безопасных местах!

Сегодня, 6 декабря, под вечер в Днепре был слышен взрыв.

Перед этим в Воздушных силах сообщалось, что в направлении города летит ракета.

Внимание! Ракета на Днепр! – говорилось в сообщении.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Ждем официальную информацию!

Обновлено: в 17:13 дали отбой!

Также позже в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59!

Не забываем о мерах безопасности во время воздушных тревог! – призвали военные.

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