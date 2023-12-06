В Днепре слышали взрыв: что известно

Сегодня, 6 декабря, под вечер в Днепре был слышен взрыв.
Перед этим в Воздушных силах сообщалось, что в направлении города летит ракета.
Внимание! Ракета на Днепр! – говорилось в сообщении.
Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
Ждем официальную информацию!
Обновлено: в 17:13 дали отбой!
Также позже в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59!
Не забываем о мерах безопасности во время воздушных тревог! – призвали военные.
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