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В Днепре Слобожанский проспект застрял в пробках из-за ДТП

Сегодня 12:12
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В Днепре собралась огромная пробка из-за ДТП.

Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект застрял в пробках из-за ДТП

Во вторник, 23 июля, на Слобожанском проспекте произошла авария.

Из-за ДТП на проспекте возникла сильная пробка.

Предварительно, обошлось без пострадавших, но на дороге стоят два истерзанных автомобиля. Водители ждут приезда патрульных.

Планируйте маршрут заранее.

Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект застрял в пробках из-за ДТП

Напомним, в Днепре на Слобожанском произошло ДТП с участием подростков: комментарий полиции.

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