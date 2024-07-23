В Днепре Слобожанский проспект застрял в пробках из-за ДТП

Напомним, в Днепре на Слобожанском произошло ДТП с участием подростков: комментарий полиции.

Предварительно, обошлось без пострадавших, но на дороге стоят два истерзанных автомобиля. Водители ждут приезда патрульных.

На Днепропетровщине от чрезвычайной жары и халатности людей страдают природные…

Правительство продлило военное положение и мобилизацию в Украине еще на…

В Днепре в реке происходит массовый мор рыбы.

Карьер на месте крепости, земляные валы и кладбище: история Старых Кодак в Днепре Село Старые Кодаки – одно из самых старых на территории Днепра и имеет богатую историю. Тут жили казаки и лоцманы, была польская крепость с земляными валами, переходящая из рук в руки. Сейчас на ее месте – затопленный гранитный карьер. 2 просмотров

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