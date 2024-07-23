В Днепре Слобожанский проспект застрял в пробках из-за ДТП

Во вторник, 23 июля, на Слобожанском проспекте произошла авария.
Из-за ДТП на проспекте возникла сильная пробка.
Предварительно, обошлось без пострадавших, но на дороге стоят два истерзанных автомобиля. Водители ждут приезда патрульных.
Планируйте маршрут заранее.
Напомним, в Днепре на Слобожанском произошло ДТП с участием подростков: комментарий полиции.
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