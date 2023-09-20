В Днепре скоро может стать меньше магазинов АТБ: в чем причина

В Днепре магазин АТБ продает свой магазин на одном из центральных проспектов города. В помещении 31 комната, есть цокольный этаж и все, что необходимо для хранения продуктов.

Популярная сеть АТБ в Днепре продает свое здание за 11,3 млн грн или 300 тыс дол. Информация о продаже появилась на одной из досок объявлений в интернете. Так что, скорее всего, на одном из центральных проспектов Днепра на один магазин АТБ в скором времени может стать меньше.

Торговая сеть АТБ продает один из своих магазинов в Днепре. Здание находится на проспекте Поля, оно двухэтажное, второй этаж – цокольный. Общая площадь всех помещений 688,8 кв м. В помещение установлено электрическое отопление, есть все коммуникации.

В здании 31 помещение, есть склад, кабинет и другие необходимые для работы магазина торговли комнаты.

Пока что в здании находится магазин АТБ, но, когда оно получит нового собственника – магазин выедет и освободит территорию.

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