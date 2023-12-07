В Днепре школьник вместе с другом пытался пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров»

В Днепре на ж/м Северном друзья пытались украсть 17 "киндеров".

В четверг, 7 декабря, на ж/м Северном охранники поймали школьников, пытавшихся вынести из супермаркета «киндер-сюрпризы». Судя по тому, что у школьников на плечах висели портфели, инцидент произошел либо после уроков, либо во время занятий. Вероятно, друзья посетили ближайшее АТБ и решили приобрести вкусности.

Однако, похоже, ребята не имели достаточно денег, поэтому пытались вынести мимо кассы 17 «киндеров». Это заметила охрана супермаркета, остановившая школьников. На видео, опубликованном в одном из телеграм-каналов видно, что персонал объясняет что-то мальчикам и вероятно пытается позвонить их родителям.

Затем один из мальчиков устроил истерику и пытался сбежать, оставив своего друга в магазине. В это время его товарищ почему-то сидел на полу. Очевидцы рассказывают, что охранники звонили в полицию и родителям проказников.

Чем завершилась история и как наказали мальчиков пока неизвестно. Видео, которое публикуют в сети, обрывается после побега одного из школьников.

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