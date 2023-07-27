В Днепре щенков выбросили в мусорный пакет и подвесили на ручке подъезда

В Днепре неизвестные выбросили щенков в подъезде.

Об этом рассказали зооволонтеры сообщества Love animals.

В подъезде одной из многоэтажек на ручке входной двери нашли сверток, в котором кто-то оставил четырех щенков. Волонтеры отметили, что животных выбросили как ненужные вещи в мусорном пакете.

Сейчас со всеми четырьмя щенками все хорошо. Однако волонтеры не могут оставить животных у себя, поэтому ищут новых владельцев, которые согласны позаботиться о малышах. Все щенки – девочки. Они совсем маленькие, только недавно им исполнилось 2 месяца.

Волонтеры пообещали, что обработают животных от глистов и блох, так что будущему хозяину об этом волноваться не надо.

Возьмите себе малышей и подарите ей любовь и дом, им нужна забота! Приезжайте выбирайте себе друга! Возможно, кто-то сможет взять на передержку. Привезем по городу. С возрастом поможем со стерилизацией. У себя оставить не можем. Есть взрослая собака и кошки. Звоните 097-40-333-04 Лилия.

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