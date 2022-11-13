В Днепре сгорела дотла теплица с цветами (ФОТО)

По словам спасателей, ночью 13 ноября произошел масштабный пожар в частном дворе по улице Днепростроя в Днепре.
Приехав на вызов, спасатели увидели теплицу для выращивания цветов, которую полностью охватил огонь. Была угроза распространения пожара на здание собственников сооружения.
Пожар тушило 12 пожарных. Через час удалось полностью обуздать пламя. К счастью, огонь не опрокинулся на дом. Пострадавших нет.
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Яна Юхименко
Автор:
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